ELEIÇÕES
Promotoria do Peru pede pena de prisão para candidato de esquerda às vésperas do 2º turno
Candidato presidencial Roberto Sánchez é acusado de declarar informações falsas à autoridade eleitoral
Ministério Público do Peru pede cinco anos de prisão para o candidato presidencial do Peru Roberto Sánchez - Foto: Ernesto Benavides / AFP
O Ministério Público do Peru pediu mais de cinco anos de prisão para o candidato presidencial Roberto Sánchez pelo suposto crime de declarar informações falsas ao órgão eleitoral sobre contribuições para sua campanha entre 2018 e 2020, informou nesta quarta-feira (13) a promotoria.
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Sánchez tem uma leve vantagem sobre o candidato de extrema direita Rafael López Aliaga na disputa pelo segundo lugar do primeiro turno para garantir sua passagem ao segundo turno presidencial contra a direitista Keiko Fujimori. A recontagem oficial deve terminar esta semana.