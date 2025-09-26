A- A+

FRANÇA Promotoria francesa denuncia "crescimento exponencial" do tráfico de drogas No início de setembro, mais de 600 kg de cocaína foram apreendidos no pedágio de Biriatou

Uma Promotoria francesa denunciou, nesta sexta-feira (26), o "crescimento exponencial" do tráfico de cocaína por via terrestre entre Espanha e França, após uma nova apreensão na alfândega de 772 quilos em um caminhão procedente da Espanha, conduzido por um marroquino.

Na noite de domingo, a brigada de vigilância alfandegária de Hendaye, no litoral basco, descobriu a droga durante uma fiscalização na rodovia, escondida em um compartimento oculto no reboque do caminhão.

Posteriormente, na mesma noite, foram apreendidos 608 kg de resina de cannabis a bordo de outro caminhão "em um compartimento oculto instalado da mesma forma no primeiro reboque", especificou a Promotoria de Bordeaux, no sudoeste da França.

Os dois motoristas marroquinos, de 39 e 41 anos, foram acusados de importação de entorpecentes por uma organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para delinquir e crimes aduaneiros. Os dois homens estão em detenção provisória.

"Este caso confirma novamente o crescimento exponencial do tráfico de cocaína entre a Espanha e a França por via terrestre", enfatizou a Promotoria.

No início de setembro, mais de 600 kg de cocaína, com um valor comercial estimado em 25 milhões de euros (R$ 156 milhões, na cotação atual), foram apreendidos no pedágio de Biriatou, em dois caminhões que chegavam à Espanha pelos Pirineus orientais.

Em 2024, as apreensões de cocaína na França atingiram 53,5 toneladas, um nível nunca antes alcançado (+130% em relação a 2023), segundo uma nota do Escritório Antinarcóticos (Ofast) consultada pela AFP.

