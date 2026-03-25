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Julgamento Promotoria francesa pede 30 anos de prisão para chileno Zepeda por assassinato Advogados da defesa deverão apresentar suas conclusões finais na tarde desta quarta-feira(25), antes do veredicto final

A Promotoria francesa solícita, nesta quarta-feira (25), uma pena de 30 anos de prisão para o chileno Nicolás Zepeda, considerado perigoso pelo assassinato de sua ex-namorada japonesa, Narumi Kurosaki, em 2016. Este é o terceiro julgamento neste caso de grande repercussão. O corpo da vítima não foi encontrado.

No tribunal de Lyon, no leste da França, o promotor Vincent Auger pediu aos juízes e ao júri que "considerassem Nicolás Zepeda culpado de homicídio premeditado e o condenassem a 30 anos de prisão".

Em 2023, um tribunal confirmou em apelação a sentença inicial de 28 anos de prisão por homicídio premeditado de Kurosaki, mas o Tribunal de Cassação francês solicitou um novo julgamento devido a irregularidades.

O chileno de 35 anos, que alega inocência, recebeu impassivelmente o pedido de sentença da Promotoria no banco dos réus, enquanto seus pais observavam, constatou um jornalista da AFP.

A Promotoria acredita que ele matou sua ex-namorada na madrugada de 5 de dezembro de 2016, em seu quarto na residência universitária Rousseau, em Besançon, após viajar inesperadamente do Chile para a França meses depois do término do relacionamento e após passar dias espionando-a.

Alegando que, na ausência de corpo e de provas materiais, seu cliente deverá ser absolvido em benefício da dúvida. Ele está em prisão preventiva na França desde sua extradição do Chile em 2020.

Os advogados da defesa deverão apresentar suas conclusões finais na tarde desta quarta-feira, antes do veredicto final, previsto para esta quarta ou quinta-feira.

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