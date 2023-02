Promotoria pede 15 anos de prisão para ex-ministro espanhol por caso de espionagem

A- A+

A Promotoria espanhola pediu 15 anos de prisão para o ex-ministro Jorge Fernández Díaz por arquitetar um plano de espionagem para extrair provas comprometedoras contra o Partido Popular (PP, de direita), segundo um documento que a AFP obteve acesso nesta sexta-feira (24).

Ministro do Interior entre 2011 e 2016 durante o governo do PP liderado por Mariano Rajoy, Fernández Díaz deverá responder as acusações de acobertamento, sonegação e violação da intimidade em um julgamento sobre o caso conhecido como "Kitchen" ("Cozinha") - uma referência ao codinome do informante ("cozinheiro").

De acordo com a Promotoria, Fernández Díaz, 72, e outros altos funcionários de seu ministério idealizaram em 2013 "uma operação policial de inteligência ilegal, feita para obter tanto informação como provas materiais" que estavam nas mãos do ex-tesoureiro Luis Bárcenas. Ele era investigado, até então, por um caso de financiamento ilegal que respinga no PP.

Veja também

cooperação militar EUA diz que Rússia poderia fornecer caças ao Irã