Promotoria russa pede 20 anos de prisão para Navalny

A Promotoria russa pediu vinte anos de prisão para o opositor Alexei Navalny, já preso, julgado durante um mês a portas fechadas em um novo processo por "extremismo", anunciaram seus aliados nesta quinta-feira (20).

"A acusação pede 20 anos de prisão para Navalny, que deverá cumprir em uma colônia de regime especial", indicaram os seus aliados no Telegram, especificando que o veredicto será comunicado em 4 de agosto.

O ativista anticorrupção de 47 anos, que atualmente cumpre uma pena de prisão de nove anos por "fraude", pode ser condenado a até 30 anos de prisão por este caso.

Arqui-inimigo do presidente Vladimir Putin, Navalny afirma que todos esses processos têm motivações políticas.

Desde o início da campanha militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a maioria dos opositores que não fugiram do país foram presos ou estão sendo processados, principalmente por terem denunciado o conflito.

Neste novo julgamento, Navalny voltou a criticar a ofensiva russa, aludindo às "dezenas de milhares de mortos na guerra mais estúpida e sem sentido do século XXI", segundo as suas declarações, que os seus colaboradores compartilharam na sua conta do Telegram.

"Mais cedo ou mais tarde [a Rússia] vai se erguer. E cabe a nós saber como se apoiará no futuro", acrescentou.

O opositor, que sobreviveu a um envenenamento em 2020 (do qual acusou o Kremlin), está preso desde janeiro de 2021. Seu julgamento ocorre, a portas fechadas, na colônia penal de alta segurança IK-6, em Melekhovo, 250 km a leste de Moscou.

