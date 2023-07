Promotoria russa pede condenação de 18 anos contra fundador de empresa de cibersegurança

A- A+

A Promotoria russa solicitou 18 anos de prisão contra Ilia Sachkov, fundador da principal empresa de cibersegurança do país, o Group-IB, julgado a portas fechadas por "alta traição", anunciou, nesta sexta-feira (21), seu advogado, Serguei Afanasiev, citado por agências de notícias russas.

"A Promotoria pediu a condenação de Sachkov a 18 anos de prisão. Insistimos na absolvição", disse Serguéi Afanasiev à agência Ria Novosti. Segundo ele, o veredicto será conhecido em 26 de julho.

Sachkov, de 37 anos, foi preso em setembro de 2021, mas foram revelados poucos detalhes sobre o caso, como costuma acontecer com as investigações de "alta traição", classificadas como segredo de segurança.

De acordo com a Ria Novosti, que cita a defesa de Sachkov, as acusações não estão relacionadas ao Group-IB, fundado em 2003, uma das empresas russas mais reconhecidas em assunto de prevenção a ataques cibernéticos que trabalhou com várias empresas ocidentais.

Em uma carta aberta publicada em novembro de 2021, Sachkov confirmou não ser "nem um traidor nem uma espião", mas um "engenheiro russo" que demonstrou "lealdade à pátria em inúmeras ocasiões".

Casos de alta traição se multiplicaram nos últimos anos na Rússia, principalmente contra cientistas e acadêmicos, enquanto as tensões com as potências ocidentais aumentam.

Veja também

MUNDO Manifestantes queimam bandeira LGBTQIA+ no Iraque em protesto contra onda de islamofobia na Suécia