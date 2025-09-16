A- A+

EDUCAÇÃO Promovida pela Fiocruz, 13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente abre inscrições Professores devem submeter os trabalhos realizados entre os dias 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho de 2026

Estudantes e professores de todo o Brasil já podem se inscrever na 13ª edição da Olímpiada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma), promovida pela Fiocruz. A iniciativa integra ciência, cidadania e educação e reconhece os melhores trabalhos com menções honrosas e oportunidades de apresentação em eventos científicos.

A inscrição é feita através do site da Obsma, de forma gratuita. De acordo com o regulamento, professores responsáveis devem submeter os projetos realizados entre os dias 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho de 2026, nas modalidades Produção Audiovisual, Produção de Texto e Projeto de Ciências.

A primeira etpa da Olímpiada acontece no campus Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde 42 trabalhos pré-selecionados se apresentam para concorrer à indicação de Destaque Nacional. As equipes, compostas por um professor e um aluno, serão convidadas para participar da cerimônia final de premiação, com despesas de viagem pagas pela Fiocruz e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A coordenadora nacional da Olimpíada, Cristiane Araripe, destacou a importância de alunos e professores se integrarem ao projeto. “Os professores têm um papel fundamental no processo da Obsma. São eles que transformam ideias em projetos educativos e criativos para engajar os estudantes. Ao inscrever um trabalho, o docente não apenas valoriza sua prática pedagógica, mas também contribui para formar jovens mais críticos e conscientes”, afirmou.

Em suas edições, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente já mobilizou mais de 510 mil estudantes e recebeu mais de 5 mil projetos, abrangendo áreas como educação ambiental, prevenção de doenças, qualidade de vida, uso racional de recursos naturais e tecnologias sustentáveis.

Veja também