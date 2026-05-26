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EDUCAÇÃO Pronasci Juventude inicia atividades em Pernambuco com 500 jovens selecionados Projeto federal realiza aulas inaugurais no Recife e no Cabo de Santo Agostinho e prevê cursos, oficinas e auxílio mensal para participantes de locais atendidos pelo programa

As aulas inaugurais do Pronasci Juventude em Pernambuco ocorrem nesta terça-feira (26), no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e na próxima quarta-feira (27), no Centro Cultural Mestre Dié, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana.

Os encontros reúnem os 500 adolescentes e jovens selecionados para participar do projeto federal no estado.

A programação começa às 14h nas duas cidades e inclui oficinas, apresentações culturais e atividades de integração entre os participantes e as equipes técnicas. Após as atividades, haverá a composição da mesa institucional com representantes do governo federal, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e das prefeituras parceiras.

Entre os nomes confirmados estão a secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Rodriguez de Assis Machado; a coordenadora geral do Pronasci Juventude, Monalyza Alves; os prefeitos Lula Cabral (Cabo) e Victor Marques (Recife); além do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, José Carlos de Sá.

O projeto é executado em Pernambuco pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) e as prefeituras do Recife e do Cabo de Santo Agostinho. A iniciativa integra o Pronasci II e o Plano Juventude Negra Viva.

Os participantes têm entre 15 e 24 anos e são moradores de áreas do Recife e do Cabo de Santo Agostinho consideradas prioritárias pelo programa. Na capital, os beneficiários são dos bairros do Ibura, Joana Bezerra e Cordeiro. No Cabo, o atendimento contempla jovens de Ponte dos Carvalhos e Gaibu.

Durante 12 meses, os selecionados terão acesso a acompanhamento multiprofissional, oficinas nas áreas de cultura, arte e esporte, cursos do Pronatec ofertados pelo IFPE e auxílio permanência mensal de R$ 500.

Além de Pernambuco, o Pronasci Juventude já funciona no Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Tabatinga, Iranduba, Manacapuru e no Distrito Federal. Segundo o governo federal, cerca de 4 mil jovens participam atualmente da iniciativa em todo o país.

O projeto também conta com apoio de organizações como Unicef, UNODC, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Centro de Integração Empresa-Escola.

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