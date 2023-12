Proporção de brasileiros entre 25 e 64 anos que não concluíram ensino médio é o dobro da média

A- A+

A proporção no Brasil das pessoas de 25 a 64 anos de idade que não haviam concluído o ensino médio em 2022 é mais do que o dobro da média em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Por aqui, 41,5% de brasileiros com essa idade não finalizaram a escola. Entre as nações da OCDE, esse percentual é de 20,1%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (6) pelo IBGE e fazem parte da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2023.

Os números colocam o Brasil atrás de países como Colômbia (37,9%), Argentina (33,5%) e Chile (28,0%). Índia e México têm os percentuais mais altos, com 77,6% e 57,2%, respectivamente. Os dados da OCDE são de 2021.

Nesta semana, foram divulgados os dados de 2022 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Eles mostraram que o Brasil está entre os 20 piores países pesquisados em Matemática e Ciências.

Se a comparação for feita na faixa de idade de 25 a 34 anos de idade, a situação é menos dramática, mas ainda assim o país continua com o dobro de jovens que não terminaram o ensino médio quando comparado à média das nações da OCDE: 28,6% no Brasil e 14,2%55 na organização.

Com nível de instrução baixo, obter um diploma se torna um sonho distante. Entre os brasileiros de 25 a 64 anos, apenas 20,7% concluíram o ensino superior. Na OCDE, a média é de 41,1%.

Considerando a faixa entre 25 a 34 anos, o percentual que concluiu o ensino médio sobe para 23,4% no Brasil, mas ainda muito abaixo que a média dos países da OCDE (46,9%). O percentual brasileiro está abaixo de países como México (27,1%), Colômbia (30,5%) e Chile (40,5%)

