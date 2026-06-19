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EDUCAÇÃO

Proporção de crianças fora da creche por falta de vagas cai pela primeira vez desde 2019

Pnad Educação, do IBGE, também mostra que trabalho e falta de interesse nos estudos são os principais motivos para tirar jovens de 14 a 29 anos das salas de aula

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Proporção de crianças fora da creche por falta de vagas cai pela primeira vez desde 2019Proporção de crianças fora da creche por falta de vagas cai pela primeira vez desde 2019 - Foto: Angelo Miguel/MEC

A proporção de crianças de 2 e 3 anos — principal grupo da creche — fora da escola caiu pela primeira vez desde 2019. Até 2024, esse patamar flutuou por volta de 39%. No ano passado, caiu para 33%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Educação de 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O principal motivo para não frequentar a creche segue sendo "opção dos pais e responsáveis". Essa foi a explicação apresentada por 57% dos pais de crianças de 2 a 3 anos. Eles só são obrigados a matricular os filhos na pré-escola, a partir dos 4 anos. No entanto, têm o direito de conseguir uma vaga em instituição pública caso desejem.

O Norte é a região com maior dificuldade de atendimento. Segundo a Pnad Educação, 44% dos pais relataram não colocar a criança na creche por falta de vaga. No Centro-Oeste, esse patamar cai para 26,7%. No Sudeste, são 27%; no Sul, 33,3%; e, no Nordeste, 37,2%.

A pesquisa também investiga os principais motivos para que adultos de 14 a 29 anos não tenham completado a educação básica — um grupo formado por 7,7 milhões de brasileiros nesta faixa etária.

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Entre os homens, a principal causa para o abandono escolar é a necessidade de trabalhar (54,2%), seguido pela falta de interesse nos estudos (28%). Já entre as mulheres, também é relevante o grupo que parou por conta da gravidez (24,7% das meninas). O trabalho tirou 26,2% das jovens das salas de aulas e a falta de interesse, 21,9%.

Veja os destaques do IBGE

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