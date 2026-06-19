A- A+

EDUCAÇÃO Proporção de crianças fora da creche por falta de vagas cai pela primeira vez desde 2019 Pnad Educação, do IBGE, também mostra que trabalho e falta de interesse nos estudos são os principais motivos para tirar jovens de 14 a 29 anos das salas de aula

A proporção de crianças de 2 e 3 anos — principal grupo da creche — fora da escola caiu pela primeira vez desde 2019. Até 2024, esse patamar flutuou por volta de 39%. No ano passado, caiu para 33%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Educação de 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O principal motivo para não frequentar a creche segue sendo "opção dos pais e responsáveis". Essa foi a explicação apresentada por 57% dos pais de crianças de 2 a 3 anos. Eles só são obrigados a matricular os filhos na pré-escola, a partir dos 4 anos. No entanto, têm o direito de conseguir uma vaga em instituição pública caso desejem.

O Norte é a região com maior dificuldade de atendimento. Segundo a Pnad Educação, 44% dos pais relataram não colocar a criança na creche por falta de vaga. No Centro-Oeste, esse patamar cai para 26,7%. No Sudeste, são 27%; no Sul, 33,3%; e, no Nordeste, 37,2%.

A pesquisa também investiga os principais motivos para que adultos de 14 a 29 anos não tenham completado a educação básica — um grupo formado por 7,7 milhões de brasileiros nesta faixa etária.

Entre os homens, a principal causa para o abandono escolar é a necessidade de trabalhar (54,2%), seguido pela falta de interesse nos estudos (28%). Já entre as mulheres, também é relevante o grupo que parou por conta da gravidez (24,7% das meninas). O trabalho tirou 26,2% das jovens das salas de aulas e a falta de interesse, 21,9%.

Veja os destaques do IBGE

O país tinha 8,4 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais em 2025, o que corresponde a uma taxa de analfabetismo de 4,9%. É a primeira vez que a taxa de analfabetismo fica abaixo de 5% desde 2016.

Mais da metade dos analfabetos (4,8 milhões de pessoas) estava no Nordeste, com uma taxa de 10,6%.

A população com 60 anos ou mais era mais da metade (58%) do total de analfabetos em 2025. Eram 4,9 milhões de pessoas que não sabiam ler e escrever um bilhete simples.

Ainda na população com 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das mulheres (13,7%) passou a ser menor que a dos homens (14,1%) pela primeira vez. Já a taxa de analfabetismo de pretos ou pardos (20,6%) era quase três vezes superior à de brancos (7,3%) nesse grupo etário.

Sem considerar a população idosa, a taxa de analfabetismo caiu para 2,6% entre pessoas de 15 a 59 anos.

Pela primeira vez, mais da metade de pretos ou pardos com 25 anos ou mais (51,3%) tem o ensino médio completo.

No Norte, 35,2% dos bebês de 0 a 1 ano e 44,5% das crianças de 2 a 3 anos estavam fora da creche por falta de escola/creche na localidade, falta de vaga ou a não aceitação da matrícula por causa da idade da criança. No Nordeste, os percentuais foram 36,1% e 37,2%, respectivamente.

Proporção de crianças de 6 a 14 anos na etapa ideal (ensino fundamental) bate meta (96,1%) do Plano Nacional de Educação (PNE), mas não retorna aos níveis pré-pandemia.

Homens (77,4%) e pessoas pretas ou pardas (77,8%) de 15 a 17 anos têm menos frequência no ensino médio do que mulheres (84%) e pessoas brancas (84,9%).

Proporção de brancos de 18 a 24 anos com nível superior e que não frequenta instituição de ensino (6,2%) é mais que o dobro de pretos ou pardos (3,0%)

Maiores percentuais de abandono escolar ocorrem a partir dos 16 anos: 18,5% deixaram a escola nessa idade, 20,0% aos 17 anos e 17,6% aos 18 anos.

Um em cada quatro jovens (25,6%) de 14 a 29 anos não tem interesse em estudar.

Trabalho (26,2%) e gravidez (24,7%) são principais motivos para mulheres de 14 a 29 anos abandonarem estudos.

O Brasil tinha 46,6 milhões de jovens com 15 a 29 anos de idade em 2025, e 17,5% deles não estavam trabalhando, não estudavam no ensino regular e nem frequentavam algum curso de qualificação profissional. Essa proporção recuou 4,9 pontos percentuais (p.p.) frente a 2019, quando 22,4% dos jovens do país não trabalhavam, nem estudavam ou se qualificavam.

Frente a 2024, quando 18,2% dos jovens do país estavam naquela condição de trabalho e estudo, houve redução de 0,7 p.p.

O total de jovens que não estavam ocupados, não estudavam e nem se qualificavam caiu de 11,0 milhões em 2019 para 8,2 milhões em 2025, uma redução de 25,9%, no período. Frente a 2024, quando havia 8,6 milhões de jovens nessa condição, a queda foi de 4,8%.

Cerca de 22,8% das mulheres jovens não estavam ocupadas, nem estudando ou se qualificando, enquanto entre os homens, esse percentual foi quase a metade: 12,4%.

O percentual de jovens pretos ou pardos (19,8%) que não estudavam e não estavam ocupados nem se qualificando foi 5,8 p.p. maior que o de jovens brancos (14,0%) na mesma condição.

Em 2025, cerca de 14,2% da população com 14 anos ou mais (ou 24,8 milhões) frequentaram algum curso de qualificação profissional

Veja também