Proposta de lei contra 'novas formas de antissemitismo' gera polêmica na França
O País abriga a maior comunidade judaica da Europa
Uma deputada francesa gerou polêmica na França com sua proposta de lei para combater "novas formas de antissemitismo" que, para seus críticos, poderia limitar a liberdade de expressão e fomentar um perigoso embate entre judeus e Israel.
O Parlamento deveria debater a proposta nesta quinta-feira (16), mas a deputada governista Caroline Yadan acabou retirando-a diante da mobilização da esquerda para impedir sua votação. Segundo seu grupo, o governo apresentará em junho um projeto de lei que retoma a "totalidade" de suas propostas.
A França abriga a maior comunidade judaica da Europa. Desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas em outubro de 2023 e o início da ofensiva israelense em Gaza, as autoridades francesas alertaram para um aumento de atos antissemitas. Em 2025, foram 1.320.
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Diante deste aumento, Yadan, eleita deputada pelos franceses que vivem em Israel e em outros países mediterrâneos, havia apresentado tal proposta para combater o "ódio antijudaico" que, segundo seu texto, hoje é alimentado pelo "ódio obsessivo a Israel".
Contudo, seus críticos consideram que, se fosse aprovada, representaria um risco para a liberdade de expressão e fomentaria uma perigosa confusão entre os judeus e Israel. Mais de 700.000 pessoas assinaram uma petição convocando a votar contra o texto.
Especialistas da ONU, o Sindicato da Magistratura francês — considerado de esquerda —, ONGs como a Anistia Internacional ou a Liga dos Direitos Humanos e partidos de esquerda também se opuseram a essa iniciativa.
"É uma lei que faz algo extremamente grave, pois assimila nossos concidadãos e concidadãs judeus à política genocida de Netanyahu", afirmou a deputada de esquerda radical Mathilde Panot, durante um protesto diante do Parlamento.
Esta proposta previa ampliar o âmbito do crime de apologia do terrorismo, acrescentando a noção de "implícito", ao mesmo tempo que criava um novo crime que pune os apelos à destruição de um Estado.
"O texto parte de uma intenção muito boa", mas "não será esta lei que resolverá o problema", com uma formulação "extraordinariamente torpe que abre a porta a múltiplos abusos ou más interpretações", declarou à AFP Nonna Mayer, pesquisadora em Ciências Sociais.
Antes de Yadan retirar o texto, uma fonte do governo disse à AFP que, caso não avançasse, apresentariam um projeto de lei sobre a questão "elaborado com o conjunto das forças parlamentares".