Recife Proprietário de restaurante é morto a tiros durante assalto a estabelecimento, no bairro da Madalena Crime aconteceu no restaurante "Costela do Matuto", situado na rua Dr. Arthur Gonçalves

O dono de um restaurante foi morto a tiros durante um assalto ao estabalecimento, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda-feira (17).

O crime aconteceu no "Costela do Matuto", situado na rua Dr. Arthur Gonçalves. O local estaria fechado no momento do crime.

Segundo testemunhas, a vítima, que não teve o nome e idade divulgados, estava com um amigo, que é policial civil, no momento do ocorrido.

Durante o assalto, o policial teria reagido e, na troca de tiros, o dono do estabelecimento acabou atingido e morreu no local.

Dono do estabelecimento morreu no local. Foto: Cortesia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado por volta das 11h35 e encaminhou uma viatura para a área. O óbito ocorreu antes do atendimento.



Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco disse não ter informações sobre a ocorrência.

