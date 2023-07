Proprietários do prédio que desabou em Paulista deixaram o edifício em 2009 e não foram indenizados

A- A+

Os proprietários dos apartamentos do prédio de quatro andares que desabou no Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, deixaram o prédio há mais de 13 anos. O edifício, segundo a defesa do dos proprietários, está condenado desde 2009 e foi desocupado oficialmente logo após a interdição

A advogada Janielly Nunes, representante dos proprietários dos apartamentos, diz que o grupo recebe um auxílio moradia, garantido por uma decisão judicial, e ainda aguarda uma indenização pelos "vícios de construção" no edifício.

"Existem sete ações ajuizadas nas quais 29 proprietários esperam indenizações devido a vícios de construção nesses imóveis. Esses imóveis foram interditados em 2009; na época, a Defesa Civil municipal disse que o risco era gravíssimo e os moradores deixaram os apartamentos de imediato", disse a advogada.

Apesar da saída dos proprietários, o prédio voltou a ser ocupado por outras famílias, que passaram a viver no local de forma irregular.

Nunes afirma, ainda, que os proprietários nunca receberam indenizações. "Já tem uma perícia que comprova os vícios de construção. Essas pessoas só recebem um valor para o aluguel, valor que não é alto, infelizmente.Alguns recebem R$ 600, outros, R$ 900", contou a advogada, que disse, ainda, que o grupo segue morando em Paulista, em prédios próximos ao que desabou nesta segunda (7).

O desabamento

O desmoronamento do bloco residencial, que estava interditado oficialmente desde 2009, aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 6h. O Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 6h35.

Até o momento, uma três mortes foram confirmadas pelas autoridades; um homem de 45 anos e uma adolescente de 12 estão entre as vítimas.

Segundo o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, cinco vítimas foram levadas à unidade; quatro delas tiveram ferimentos leves, como escoriações e cortes, e devem ter alta ainda nesta sexta. A quinta vítima, de 65 anos, chegou à unidade politraumatizada, foi submetida a exames, encontra-se estável e aguarda senha da Central de Regulação para transferência.

Ao todo, segundo a Polícia Militar, 19 pessoas estavam sob os escombros.



