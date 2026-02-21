A- A+

SAÚDE Próstata: saiba sobre cinco hábitos ruins que prejudicam a saúde da glândula Problemas como prostatite, hiperplasia benigna ou até mesmo câncer podem surgir quando não são tomados cuidados

A saúde da próstata é fundamental para o bem-estar geral dos homens, já que problemas como prostatite, hiperplasia benigna ou até mesmo câncer podem surgir quando não são tomados cuidados.

Existem hábitos cotidianos que, sem que se perceba, podem prejudicar esse órgão vital. A seguir, destacam-se cinco costumes prejudiciais para a próstata que é importante evitar.

O consumo excessivo de álcoo

Um dos hábitos mais comuns e prejudiciais para a saúde prostática é o abuso de bebidas alcoólicas. O álcool não apenas irrita a bexiga, mas também agrava sintomas como a urgência urinária e a inflamação prostática.

Além disso, desidrata o organismo, o que afeta negativamente a função renal e a qualidade da urina, exercendo pressão sobre a próstata.





Uma dieta rica em gorduras

A alimentação desempenha um papel crucial na saúde da próstata. Uma dieta rica em carnes vermelhas, frituras e produtos ultraprocessados tem sido associada a um maior risco de inflamação e câncer de próstata.



As gorduras saturadas e o excesso de sal alteram o equilíbrio hormonal, o que favorece o crescimento anormal de células prostáticas.

Por outro lado, uma dieta baseada em vegetais, peixes ricos em ômega-3 e fibras pode proteger o órgão prostático. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem ter um impacto positivo a longo prazo na saúde da próstata.

A vida sedentária e a falta de exercício

O sedentarismo é outro inimigo silencioso da próstata. Passar longos períodos sentado, seja por trabalho ou lazer, gera compressão na região pélvica, o que reduz a circulação sanguínea para a próstata e favorece a congestão prostática.

Estudos demonstraram que homens que levam uma vida sedentária têm maior risco de desenvolver hiperplasia benigna ou câncer de próstata.

Segurar a vontade de ir ao banheiro

O hábito comum de reter a urina por longos períodos gera pressão sobre a bexiga e a próstata, o que aumenta o risco de infecções urinárias e cálculos.



Além disso, segurar a vontade de urinar pode enfraquecer os músculos do assoalho pélvico, o que piora problemas como o gotejamento pós-miccional ou a incontinência.

O tabagismo e a falta de exames médicos

O tabagismo não prejudica apenas os pulmões; também está relacionado a um maior risco de desenvolver câncer de próstata agressivo. As toxinas produzidas pelo tabaco afetam o DNA celular, o que aumenta as chances de desenvolver esse tipo de câncer.

Além disso, muitos homens evitam fazer consultas urológicas anuais, o que atrasa o diagnóstico de condições tratáveis em estágios iniciais.

Exercícios para melhorar a saúde da próstata

Um estudo publicado na revista médica The Journal of Sexual Medicine demonstrou que certos exercícios ajudam a próstata. Entre eles:

Exercícios de Kegel:

- Fortalecem os músculos do assoalho pélvico.

- Melhoram a função urinária.

- Reduzem a inflamação prostática.

Para realizar os exercícios de Kegel, esvazie a bexiga, sente-se ou deite-se, contraia os músculos do assoalho pélvico, mantenha-os contraídos e conte entre 3 e 5 segundos. Repita 10 vezes, três vezes ao dia.

Exercícios aeróbicos:

- Melhoram a saúde cardiovascular.

- São benéficos tanto para a próstata quanto para a saúde sexual.

Alguns exemplos são caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, fazer trilhas, kickboxing, hidroginástica e dança.

