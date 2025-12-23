Ter, 23 de Dezembro

RECIFE

Protesto bloqueia avenida Conde da Boa Vista, Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (23)

Manifestantes da Ocupação Marta Almeida afirmam sofrer ameaças, invasões e agressões

Protesto interdita avenida Conde da Boa Vista, Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (23)Protesto interdita avenida Conde da Boa Vista, Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (23) - Foto: John Willian/Folha de Pernambuco

Um protesto bloqueia a avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (23).

Manifestantes bloquearam os dois sentidos da pista com galhos e pedaços de madeira. Por conta disso, o trânsito de veículos foi interrompido.

Também por conta do protesto, diversos passageiros de ônibus precisaram deixar os veículos, já que não poderiam passar. Agentes da Polícia Militar estão presentes durante todo o protesto.

Conforme apurou a reportagem, o protesto é organizado por moradores da Ocupação Marta Almeida, localizada na avenida Conde da Boa Vista, 910 — ao lado Caixa Econômica Federal. Eles afirmam sofrer ameaças, invasões e agressões.

