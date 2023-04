A- A+

Recife Protesto bloqueia ponte na Zona Sul do Recife nesta quinta-feira (6) Manifestantes atearam fogo em entulhos para bloquear a pista

Um protesto na manhã desta quinta-feira (6) interdita a Ponte Governador Paulo Guerra, que liga os bairros do Cabanga e Pina, na Zona Sul do Recife.

Manifestantes atearam fogo em entulhos para bloquear a pista.

Agentes da Guarda Municipal do Recife conseguiram liberar uma das faixas por volta das 8h05. A Polícia Militar de Pernambuco também foi acionada.

O congestionamento formado é extenso, e chega até as proximidades do Largo do Cabanga.

