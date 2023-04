A- A+

Agreste Protesto bloqueia tráfego nos dois sentidos da BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste Manifestantes atearam fogo em entulhos e pneus, bloqueando o tráfego de veículos.

Um protesto bloqueia a BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos na rodovia estão fechados.

O protesto acontece no km 38 da via e, de acordo com a corporação, é motivado pela não resolução de homicídios na cidade.

Protesto na BR-423. Foto: Divulgaçaõ/PRF

No local, manifestantes atearam fogo em entulhos e pneus, bloqueando o tráfego de veículos.

