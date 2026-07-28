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MANIFESTAÇÃO Protesto bloqueia trânsito na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife, na manhã desta terça (28) Com faixas de diferentes movimentos sociais ligados à moradia, dezenas de pessoas participam do ato

Manifestantes protestam e bloqueiam o tráfego de veículos na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, na manhã desta terça-feira (28).

Motoristas que trafegam pela Ponte do Limoeiro no sentido Centro do Recife encontram o trânsito bloqueado. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão na área.

Com faixas de diferentes movimentos sociais ligados à moradia, a exemplo do Movimento de Liberdade Sem Teto (MLST), dezenas de pessoas participam do ato e ocupam a via sentido Bairro do Recife.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a prefeitura do Recife para obter informações sobre as reivindicações.



Em nota, a gestão municipal informou que a política habitacional desenvolvida no município, desde 2021, já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro.



"A PPP Morar no Centro prevê a criação de 1.128 habitações na área central da cidade, garantindo mais de R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 25 anos. A iniciativa prevê a construção, retrofit, requalificação, gestão e operação de seis imóveis destinados à habitação social nos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga. O projeto combina locação social e moradias vinculadas ao MCMV", informou a prefeitura.

A gestão municipal reforçou que mantém o diálogo permanente com os movimentos sociais, estando à disposição para ouvir e debater reivindicações.

Confira nota da Prefeitura do Recife na íntegra:

"A Prefeitura do Recife esclarece que a política habitacional desenvolvida no Município, desde 2021, já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro. A cidade tem hoje o maior volume de investimentos do MCMV de toda sua história, além de utilizar também recursos próprios e de instituições financeiras como o BID para executar uma política habitacional abrangente e voltada para quem mais precisa.

Neste período, foram entregues oito conjuntos, totalizando 1.811 moradias: Vila Esperança, Papa Francisco, Vila Brasil 1 e 2, Sérgio Loreto, Encanta Moça 1 e 2 e Ruy Frazão. Estão em andamento as obras de 10 outros conjuntos com 2.041 unidades habitacionais: Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2; São José, na Rua Imperial; Vila Aeronáutica 1 e 2, em Boa Viagem; Caiara 2, Maria Felipa e Maria Elvira, entre os bairros do Cordeiro e da Iputinga; e Paris, na Imbiribeira.

A PPP Morar no Centro prevê a criação de 1.128 habitações na área central da cidade, garantindo mais de R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 25 anos. A iniciativa prevê a construção, retrofit, requalificação, gestão e operação de seis imóveis destinados à habitação social nos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga. O projeto combina locação social e moradias vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Por fim, a gestão municipal reforça o diálogo permanente com os movimentos sociais, estando sempre à disposição para ouvir e debater suas reivindicações. As parcerias estabelecidas entre o Município e os movimentos incluem a doação de terrenos para obras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades."

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