URGENTE Protestos simultâneos fecham trânsito em vias do Recife e de Olinda Ainda não há informações sobre a motivação do protesto

Uma série de protestos simultâneos bloqueia vias do Recife na manhã desta segunda-feira (18).

Há atos em seis pontos da cidade, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU):

- Viaduto Capitão Temudo, em Joana Bezerra, no sentido Zona Sul;

- Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, na altura da Chesf;

- Av. Norte, no cruzamento com a João de Barros;

- Av. Recife, após o Hospital do Idoso, sentido Aeroporto - Areias;

- Av. Caxangá embaixo do viaduto da BR, sentido centro; e

Av Gov. Agamenon Magalhães, em frente à Reitoria da UPE, bairro de Santo Amaro.

Os protestos são organizados por carroceiros. Em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que a circulação de veículos de tração animal será totalmente proibida na capital pernambucana em 31 de janeiro de 2026.

A CTTU recomendou que condutores evitem os trajetos no momento.

Outro ato acontece na PE-15, nas proximidades do Atacadão, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Corpo de Bombeiros afirmou ter acionamentos para os quatro locais. Equipes atuam no combate às chamas.

