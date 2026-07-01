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MANIFESTAÇÃO Protesto bloqueia cruzamento da Avenida Dr. José Rufino com a Rua São Miguel na Zona Oeste do Recife Segurando faixas, manifestantes montaram barricadas e atearam fogo em pneus, bloqueando a circulação de veículos na área

Um protesto que cobra auxílio para afetados pelas chuvas bloqueou o cruzamento da Avenida Dr. José Rufino com a Rua São Miguel, no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife, no começo da manhã desta quarta-feira (1º).

Segurando faixas, manifestantes montaram barricadas e atearam fogo em pneus, bloqueando a circulação de veículos na área.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado ao local e enviou uma viatura de combate a incêndio.

Além da corporação, equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também estiveram no local orientando motoristas. O fogo foi apagado e a pista, liberada por volta das 7h45.

Sobre a reivindicação, a prefeitura do Recife informou que a escolha dos beneficiados e o pagamento do Auxílio Pernambuco são responsabilidades do governo do estado.

Ainda segundo o município, o Recife enviou para a gestão estadual, no dia 11 de junho, a listagem das 9.037 famílias residentes na cidade que estão aptas, de acordo com os critérios da legislação estadual, a receber o Auxílio Pernambuco, e que a região do Jiquiá foi uma das áreas visitadas pelos técnicos.

"Em pouco mais de uma semana, uma força-tarefa da Prefeitura percorreu 76 polígonos, com 845 ruas, nas áreas alagáveis da cidade para identificar as famílias que sofreram perdas com as chuvas e comprovar os danos. Mais de 20 mil residências foram visitadas. Vale destacar que o prazo para envio da listagem, estabelecido pelo governo do estado, foi o dia 11 de junho", afirmou a prefeitura.

A gestão explicou que, para receber o auxílio, de acordo com o decreto estadual do governo de Pernambuco, a família deve cumprir simultaneamente os seguintes critérios: ter laudo oficial da Defesa Civil comprovando perda total/parcial do imóvel ou de bens essenciais; renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo; inscrição ativa e atualizada no CadÚnico; e residir em município com Situação de Emergência decretada e reconhecida pelo estado.

"Em relação ao tipo de dano, o mesmo decreto estadual estabelece que os critérios do Auxílio englobam imóveis totalmente destruídos; imóveis parcialmente destruídos; utensílios eletro-eletroeletrônicos essenciais danificados; e móveis essenciais danificados", ressaltou a prefeitura.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o governo de Pernambuco e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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