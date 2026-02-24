A- A+

Recife Manifestantes ateiam fogo e interditam avenida em Boa Viagem Por volta das 20h20 as chamas ainda estavam impedindo o trânsito na avenida

Quem passou pela Avenida Rio Azul, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (24), pode ter encontrado uma interdição inesperada na via.

Protestantes atearam fogo em itens colocados para impedir a passagem na avenida.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local para dar apoio à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na liberação da via.

Por volta das 21h, a ocorrência foi encerrada pelos bombeiros, que contiveram os focos de fogo espalhados na via.

Após o atendimento do CBMPE, o protesto ficou sob responsabilidade da Guarda Municipal e da PMPE.

Não foi divulgado o motivo do protesto.

