Recife
Manifestantes ateiam fogo e interditam avenida em Boa Viagem
Por volta das 20h20 as chamas ainda estavam impedindo o trânsito na avenida
Quem passou pela Avenida Rio Azul, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (24), pode ter encontrado uma interdição inesperada na via.
Protestantes atearam fogo em itens colocados para impedir a passagem na avenida.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local para dar apoio à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na liberação da via.
Por volta das 21h, a ocorrência foi encerrada pelos bombeiros, que contiveram os focos de fogo espalhados na via.
Após o atendimento do CBMPE, o protesto ficou sob responsabilidade da Guarda Municipal e da PMPE.
Não foi divulgado o motivo do protesto.