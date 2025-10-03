A- A+

Via bloqueada Protesto: moradores do Engenho do Meio, no Recife, voltam a interditar trecho da BR-101 A ação desta sexta-feira (3) acontece nos dois sentidos do km 68 da rodovia

Moradores do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, voltaram a interditar um trecho da BR-101 com protesto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio desta sexta-feira (3) está acontecendo nos dois sentidos do km 68 da rodovia. O sentido Recife registra cerca de 5km de fila de veículos.

A PRF reforça que a via local está com trânsito livre no sentido do Ceasa-PE.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto dos moradores tem o mesmo motivo do que ocorreu na última quarta-feira (1º).

A população do bairro se opõe à desativação de um campo de futebol para a construção de um conjunto habitacional no local.



Veja também