Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Via bloqueada

Protesto: moradores do Engenho do Meio, no Recife, voltam a interditar trecho da BR-101

A ação desta sexta-feira (3) acontece nos dois sentidos do km 68 da rodovia

Reportar Erro
Protesto interdita trecho da BR-101 no Engenho do Meio Protesto interdita trecho da BR-101 no Engenho do Meio  - Foto: Reprodução

Moradores do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, voltaram a interditar um trecho da BR-101 com protesto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio desta sexta-feira (3) está acontecendo nos dois sentidos do km 68 da rodovia. O sentido Recife registra cerca de 5km de fila de veículos. 

Leia também

• Concurso Nacional Unificado: CTM reforça operação de ônibus para candidatos

• Arcoverde: ciclista de 69 anos morre atropelado por carro ao tentar cruzar BR-232

• SES-PE investiga dois novos casos de intoxicação por metanol em Pernambuco

A PRF reforça que a via local está com trânsito livre no sentido do Ceasa-PE.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto dos moradores tem o mesmo motivo do que ocorreu na última quarta-feira (1º).

A população do bairro se opõe à desativação de um campo de futebol para a construção de um conjunto habitacional no local.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter