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Paulista Protesto cobra melhorias na infraestrutura de avenida em Paulista nesta quinta-feira (30) Manifestantes bloquearam o trânsito da via em Pau Amarelo e queimaram objetos na pista para pedir por intervenções na área

Moradores do bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), realizaram um protesto cobrando melhorias na infraestrutura da região na manhã desta quinta-feira (30). Eles interditaram a Avenida Cláudio Gueiros Leite e bloquearam o trânsito da via, afetando quem precisava passar pela localidade.



Os manifestantes queimaram objetos na pista e pediram intervenções na Avenida Costa Azul, como obras de saneamento básico e a falta de coleta regular de lixo na comunidade.

O protesto também pediu o retorno das linhas de ônibus que atendiam o local. Segundo os presentes no protesto, a linha Pau Amarelo/Costa Azul parou de circular há mais de um ano.

Recentemente, a avenida deixou de receber o ônibus Conjunto Beira Mar/Derby, o que obrigou a população a andar mais para usar o transporte público.

"O cronograma de execução foi ajustado em razão das intensas chuvas e das condições climáticas registradas nas últimas semanas, que impediram a realização do recapeamento asfáltico em condições técnicas adequadas, necessárias para garantir a qualidade e a durabilidade da obra", afirmou.



Além da Avenida Costa Azul, outras ruas também fazem parte do pacote de investimentos, como a Rua André e Carina, também em Pau Amarelo, a Avenida Benjamim, em Fragoso, e a Rua Fazendinha, em Jaguaribe, que receberão serviços de requalificação viária.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) afirmou que "a situação atual do sistema viários das via da comunidade de Costa Azul fez com que três linhas de ônibus tivessem seus itinerários alterados".



"Desde abril, o CTM vem ajustando os itinerários, conforme as condições das vias. Foram afetadas as linhas 1958-Costa Azul/TI Pelópidas, 1982 – Conjunto Beira Mar / Derby e 1994-Conjunto Beira Mar. Em se fazendo qualquer serviço pela Prefeitura que viabiize o tráfego dos ônibus, os itinerários serão retomados imediatamente", disse a nota.



Segundo o CTM, já foram enviados três ofícios para a Prefeitura de Paulista solicitando providências.

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