Protesto complica trânsito na avenida Conde da Boa Vista nesta quarta-feira (29)

Um protesto interdita trecho da avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (29). O ato complica o trânsito.

Por causa do protesto, diversos ônibus e BRTs estão parados na avenida. Os coletivos precisam desviar e mudar o caminho. Dezenas de manifestantes fecharam o cruzamento com a rua Gervásio Pires, nas proximidades do Atacado dos Presentes.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano estão na altura do cruzamento com a rua do Hospício para orientar a população, bem como na altura da rua da Aurora e no cruzamento da rua do Hospício com a rua do Riachuelo.

As primeiras informações indicam que o ato é organizado por um grupo de pessoas que reinvidicam por moradia. Os manifestantes cobram o Governo do Estado e a Prefeitura do Recife.

