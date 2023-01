A- A+

Manifestação Protesto complica trânsito na área central do Recife Manifestação acontece diante da sede da Prefeitura

Um protesto nesta segunda-feira (30) complica o trânsito na área central do Recife. Há relato de congestionamento em diversas vias, como Cais do Apolo, Alfredo Lisboa e Marquês de Olinda.

A manifestação é organizada por servidores de saúde que protestam em frente à sede da Prefeitura do Recife.

Protesto acontece em frente à sede da Prefeitura do Recife. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada por volta das 11h47 e que os dois sentidos da avenida Cais do Apolo foram bloqueados. As vias foram liberadas por volta das 12h50.

