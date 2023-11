A- A+

RECIFE Protesto complica trânsito na avenida Conde da Boa Vista Manifestantes bloquearam a avenida na altura do cruzamento com a rua Gervásio Pires

Um protesto bloqueou os dois sentidos da avenida Conde da Boa Vista, bairro da Boa Vista, área central do Recife, na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), os manifestantes bloquearam a avenida na altura do cruzamento com a rua Gervásio Pires. O ato durou pouco mais de uma hora e foi encerrado por volta de 8h20.

Imagens da câmera da CTTU instalada no local mostraram um grupo de cerca de 20 manifestantes no local com faixas. Eles atearam fogo em objetos. Vários ônibus ficaram estacionados e não podiam seguir caminho na via.

Agentes e orientadores da CTTU foram ao local para orientar os motoristas e pedestres. O protesto foi por causa de moradia.

Veja também

PRUDÊNCIA NO TRÂNSITO Trânsito no Recife: blitz alerta sobre acidentes; cidade teve 105 mortes em 2022