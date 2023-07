A- A+

Índia Protesto contra morte de trabalhador eletrocutado deixa 15 mortos também eletrocutados, na Índia Onze pessoas também ficaram feridas no acidente, que aconteceu em Uttarakhand

Ao menos 15 pessoas morreram eletrocutadas quando protestavam justamente contra a morte de um homem por choque elétrico na área de um projeto governamental no norte da Índia, informaram fontes oficiais e a imprensa nesta quinta-feira. Onze pessoas também ficaram feridas no acidente, ocorrido no distrito de Chamoli, estado de Uttarakhand.

A morte por eletrocussão na terça-feira à noite de um segurança do projeto, que teve o corpo encontrado por sua família na quarta-feira, provocou uma manifestação durante a qual outras 15 pessoas foram eletrocutadas, anunciaram as autoridades.

O acidente desta quarta-feira aconteceu quando um transformador de eletricidade explodiu nas margens do rio Alaknanda. O episódio fez com que cabos de energia caíssem em uma ponte, eletrificando a estrutura, pela qual passavam os manifestantes.

— Parece que o parapeito da ponte ficou eletrificado pelos fios — explicou o superintendente de polícia Pramendra Dobhal, segundo a emissora americana CBS.

De acordo com o jornal Hindustan Times, o guarda morreu depois de tocar em uma grade, semelhante ao que aconteceu aconteceu com as outras 15 pessoas na quarta-feira.

O jornal Indian Express informou que várias pessoas sofreram "queimaduras graves". O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, chamou o incidente de "desolador".

Veja também

Justiça Ataques a Moraes: imagens de câmeras de aeroporto chegam à PF em Roma