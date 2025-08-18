A- A+

RECIFE Protesto de carroceiros: veículos de tração animal serão proibidos em 31 de janeiro de 2026, diz PCR Manifestantes fecharam várias vias da capital pernambucana nesta segunda-feira (18)

A circulação de veículos de tração animal no Recife será totalmente proibida a partir de 31 de janeiro de 2026. É o que diz a prefeitura da capital pernambucana em resposta à série de protestos de carroceiros que interditam vias da cidade na manhã desta segunda-feira (18).

No Recife, há atos de manifestantes em ao menos três pontos: Viaduto Capitão Temudo, na Joana Bezerra, no sentido Zona Sul; avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na altura da Chesf; e avenida Norte, no cruzamento com a João de Barros.

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a Prefeitura do Recife (PCR) informou que a realização do cadastramento dos carroceiros, encerrado em junho último, teve como finalidade identificar tutores e animais para encaminhá-los aos Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal.

"O censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as famílias que dependem dos veículos de tração animal, uma vez que o seu uso será totalmente proibido a partir do dia 31 de janeiro de 2026", destacou a PCR.

Ainda segundo a PCR, aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.

"Além da indenização, terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife, a disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a disponibilização de veículo alternativo", completou a prefeitura.

