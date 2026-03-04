A- A+

ato Protesto de diferentes categorias em frente à sede da Prefeitura do Recife bloqueia trânsito Com faixas de greve, os manifestantes ocupam e bloqueiam os dois sentidos da Avenida Cais do Apolo

Manifestantes realizaram protesto em frente à sede da Prefeitura do Recife, na área central da capital pernambucana, na tarde desta quarta-feira (4).

O ato foi realizado por representantes de diferentes categorias, como professores e enfermeiros. A gestão municipal informou que todos os pleitos apresentados serão ouvidos e debatidos.

Com faixas de greve, os manifestantes ocuparam e bloquearam os dois sentidos da Avenida Cais do Apolo, interferindo no tráfego de veículos no local.



Os profissionais alegam que o reajuste salarial de 3,26%, oferecido pela gestão municipal, está abaixo da inflação.



Também destacam que não houve reajuste no valor do ticket refeição, que é de R$ 23/dia atualmente, segundo os manifestantes.



O ato foi finalizado por volta das 14h20, e o trânsito na área foi liberado.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Recife. Em nota, a gestão informou que "reafirma seu compromisso com o diálogo permanente, transparente e institucionalizado".



Destacou, ainda, que todos os pleitos que forem apresentados serão ouvidos e debatidos no espaço legítimo de negociação.



Confira nota da Prefeitura do Recife na íntegra:

"A gestão reafirma seu compromisso com o diálogo permanente, transparente e institucionalizado, destacando que todos os pleitos que forem apresentados serão ouvidos e debatidos no espaço legítimo de negociação."

