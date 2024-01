A- A+

SEM ÔNIBUS Protesto de rodoviários fecha garagem do Consórcio Recife e deixa passageiros sem ônibus Até o momento, nenhum ônibus deixou o local; protesto, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, não tem hora para acabar

Motoristas interditaram a garagem de ônibus do Consórcio Recife, na manhã desta terça-feira (23), e nenhum ônibus deixou o local até perto das 7h. A sede interditada é da empresa Pedrosa, no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife, e liga os Terminais Integrados de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ao da Macaxeira, também na Zona Norte da capital. Ao todo, 22 linhas operam pela empresa.

De acordo com os trabalhadores, a empresa atrasou o pagamento quinzenal do salário da categoria, prática que, segundo o Sindicato dos Rodoviários, é comum na empresa.

"Esses atrasos estão recorrentes aqui na empresa. Os trabalhadores do Consórcio entraram em contato do sindicato para que façamos força para que o pagamento seja feito. Ele deveria ter sido feito dia 20, mas até agora nada. Essa prática já é comum aqui no consórcio e precisa mudar, então temos que fazer força nesse momento", afirmou o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, não há horário para término do protesto. "Nós estamos esperando que a empresa Pedrosa se posicione oficialmente a respeito do pagamento para que possamos definir o que faremos. Então não tem horário para o protesto acabar. Só liberaremos os ônibus quando recebermos uma confirmação da empresa", completou.

Vale lembrar que esta não é a primeira manifestação da categoria nesta semana. Na segunda-feira (22), os rodoviários bloquearam diversas vias no Centro do Recife em protesto contra seis casos de agressão contra motoristas apenas neste ano.

O que diz o Consórcio Recife

Por meio de nota, o Consórcio Recife afirmou ter sido "surpreendido" pela paralisação, a qual classificou como "ilegal e abusiva".

"O movimento contraria a Lei de Greve ao impedir que os trabalhadores que não desejam participar da paralisação exerçam as suas atividades, uma vez que as lideranças rodoviárias estão bloqueando o portão da garagem do consórcio e impedindo a circulação dos ônibus", diz trecho da nota, que completa:

"O Consórcio Recife informa ainda que contatou previamente o Sindicato dos Rodoviários para avisar sobre a impossibilidade de realizar o pagamento do adiantamento salarial nesta segunda-feira, como é de costume no setor, e que o pagamento deve ser feito até a quinta-feira (25) desta semana. Importante destacar que a convenção coletiva da categoria não estabelece uma data para pagamento do adiantamento salarial, restando como prazo legal apenas o quinto dia útil do mês, o que vem sendo rigorosamente cumprido pelas empresas. Por fim, o consórcio reforça que está envidando os esforços necessários para reestabelecer o serviço e normalizar a operação".

