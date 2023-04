Protesto de rodoviários fecha garagem e deixa passageiros sem ônibus em Olinda

A- A+

Rodoviários da Cidade Alta paralisaram as atividades, no início da manhã desta terça-feira (4), e deixaram sem ônibus passageiros de diversas linhas do Terminal Integrado de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O ato começou antes das 5h, diante da garagem da rodoviária, que fica na avenida Nápoles, no mesmo bairro. Os profissionais reclamam das condições de trabalho. Alguns ônibus começaram a deixar a garagem pouco antes das 7h, quando a garagem foi liberada.

Esse é o terceiro protesto de rodoviários em uma semana. O desta terça-feira em Rio Doce acontece na garagem de uma empresa, diferente de como foi nos dois primeiros: no TI Caxangá , no Recife, na segunda-feira da semana passada (27) e no TI Igarassu, na segunda-feira passada (3).

As linhas afetadas no TI Rio Doce são aquelas operadas pela Cidade Alta, como 1981 - Rio Doce/Conde da Boa Vista, 1983 - Rio Doce/Princesa Isabel e 1987 - Rio Doce/Príncipe. Há informações que outras linhas de outros terminais que usam linhas da empresa, que concentra suas atividades na área norte da Região Metropolitana do Recife, também estão sendo afetadas.

Poucos veículos no TI não atendem a todos os passageiros em Rio Doce (Foto: Fabio Nóbrega/Folha de Pernambuco)

No TI Rio Doce, passageiros reclamam da situação. Há quem tenha chegado ao local por volta das 4h30 e, cerca de uma hora depois, continua sem seguir viagem. Outros tentam viabilizar alternativas como usar outras linhas de empresas diferentes e carros de aplicativo.

Não há ainda previsão para encerramento do protesto, que reúne dezenas de rodoviários diante da garagem da empresa. A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas ainda não houve retorno.

Por meio de nota, o consórcio Conorte, do qual a Cidade Alta faz parte, ressaltou que a frota da rodoviária foi "impedida de sair da garagem" por causa de "um ato promovido pelo Sindicato dos Rodoviários".

"O Conorte ressalta que em nenhum momento foi procurado pelos representantes do sindicato para uma conversa sobre algum assunto relacionado à categoria. O Consórcio lamenta a atitude dos representantes do Sindicato dos Rodoviários que vem prejudicando milhares de passageiros que dependem do transporte público na Região Metropolitana do Recife", disse o consórcio no comunicado.

A Folha de Pernambuco também aguarda resposta do Grande Recife Consórcio de Transporte.

