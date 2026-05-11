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MANIFESTAÇÃO

Protesto deixa trânsito travado, na Avenida Recife, no Caçote

CTTU e Polícia Militar atuam no local

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Protesto interditou a via no sentido Boa ViagemProtesto interditou a via no sentido Boa Viagem - Foto: TV Globo/Reprodução

Um protesto deixou o trânsito travado, na Avenida Recife, próximo à Ponte do Caçote, na Zona Oeste da cidade. A manifestação organizada por moradores da Comunidade Jardim Uchôa teve início perto das 6h desta segunda-feira (11).

Segundo um vídeo publicado nas redes sociais, a mobilização foi motivada para cobrar a Prefeitura do Recife agilidade em obras de drenagem do Rio Tejipió que não teriam sido finalizadas e estariam causando alagamentos na via.

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Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local para orientar os motoristas, uma vez que o trânsito está sendo desviado pela avenida Capitão Gregório de Caldas.

Segurança
A Polícia Militar de Pernambuco informou, por meio de nota, que agentes do 12º Batalhão foram acionados para o local e que “cerca de 20 manifestantes interditaram a via citada com pneus e entulhos, por obras inacabadas na comunidade Jardim Uchôa, em Areias”.

“O policiamento já está no local, mantendo contato com o organizador do protesto para liberar a via”, relatou a corporação.

Uma viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros também atua na ocorrência.

O que diz a Prefeitura do Recife?
Procurada pela reportagem, a gestão municipal ainda não se pronunciou.
 

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