Protesto dos motoboys: categoria se concentra para começar mobilização; PMs reforçam segurança
Polícia Militar de Pernambuco convocou viaturas e agentes desde as primeiras horas da manhã
Motociclistas se concentram no Campo do Coque, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (20), para iniciar mobilização. Eles reivindicam segurança no trânsito e chamam atenção para os assaltos que a categoria sofre em Pernambuco.
A Polícia Militar de Pernambuco convocou viaturas e agentes desde as primeiras horas da manhã, após o chamado para protestos feito por grupos independentes de motociclistas que atuam com entregas e transporte por aplicativo.
Em frente ao Classic Hall, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), havia pelo menos oito viaturas, motos e agentes concentrados por volta das 7h. No Campo do Coque também há policiais militares de prontidão. Pelo menos 152 antes foram escalados para a segurança e devem ficar mobilizados em pontos estratégicos.
A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que mais de dez grupos independentes devem participar dos atos em cidades da RMR e na capital pernambucana. Até o momento, não há confirmação de atos acontecendo.