RECIFE Protesto dos motoboys: com baixa adesão da categoria e reforço no policiamento, ato é dissipado Organizador afirma que categoria já voltou ao trabalho

Após ampla divulgação nas redes sociais e reforço no policiamento do Grande Recife, o protesto dos entregadores por aplicativo programado para esta quarta-feira (20) foi dissipado, pelo menos na parte da manhã.

Entregadores haviam se concentrado, mais cedo, no Campo do Coque, área central do Recife, prometendo parar em alguns semáforos estratégicos. Pouco depois, com baixa adesão, o movimento se reduziu a uma motociata. Por volta das 8h saíram do Campo do Coque em direção ao Palácio do Governo de Pernambuco.



Pouco depois das 9h, entregadores bloqueram trechos da Avenida Agamenon Magalhães, um dos principais corredores viários da capital pernambucana.





A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com Rodolfo Sales, um dos organizadores do movimento, que informou o cancelamento do plano, por volta das 10h.

“Tem muitos policiais. Cada [motociclista] foi para o seu lado e começou a ‘rodar’. Não tem mais protesto”, disse ele. Antes, a expectativa era de que pelo menos mil pessoas participassem da manifestação.

Os profissionais pediam diálogo direto com representantes da gestão estadual para expor insatisfações relacionadas a recentes episódios de violência que resultam em assaltos, roubos de veículos e até mesmo assassinato dos trabalhadores do ramo. Outra pauta da categoria era o recolhimento de motocicletas.

