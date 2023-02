A- A+

Trânsito Protesto em frente à Prefeitura do Recife complica trânsito no Centro nesta sexta Agentes da CTTU foram enviados para orientar motoristas e pedestres

Um protesto em frente à sede da Prefeitura do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, complica o trânsito na área no início da tarde desta sexta-feira (3).

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), agentes foram enviados ao local para orientar motoristas e pedestres e ordenar o tráfego, por volta das 11h45.

Dois pontos de bloqueio foram montados pela CTTU, sendo um no Cais do Apolo e outro na rua da Aurora.

A prefeitura ainda não emitiu posicionamento sobre a manifestação.

