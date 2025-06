A- A+

GRANDE RECIFE Protesto fecha trânsito em avenida de Camaragibe, na manhã desta quarta-feira (25) Imagens que circulam nas redes sociais mostram populares andando na via

Um protesto nas proximidades do Terminal Integrado de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), interrompe o trânsito nos dois sentidos da avenida Dr. Belmino Correia, no bairro Alberto Maia, na manhã desta quarta-feira (25).

Os manifestantes atearam fogo em objetos para fechar a via. O Corpo de Bombeiros informou ter enviado ao local uma viatura de combate a incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram populares andando na via.

De acordo com a página Camaragibe Agora, o protesto seria motivado por pedido de justiça e esclarecimentos sobre a morte de um jovem no Loteamento João Paulo II, no mesmo bairro de Alberto Maia. Ele teria um sofrido um mal súbito durante uma abordagem policial.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco explicou que, na terça-feira (24), equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em uma área de mata no loteamento.

"Durante a ação, moradores confrontaram o efetivo de forma acalorada. Um dos presentes afirmou que atiraria nos policiais se estivesse armado, sendo abordado sem que nada fosse encontrado", afirmou a PM.

A corporação também informou que "outro indivíduo passou mal e desmaiou antes de ser abordado".

Os policiais, segundo a Polícia Militar, prestaram os primeiros socorros e levaram o homem ao Hospital Aristeu Chaves, onde ele não resistiu, apesar das tentativas de reanimação.

"Familiares informaram que ele possuía problemas cardíacos e histórico familiar de infarto", acrescentou a Polícia Militar, dizendo também que os policiais envolvidos prestaram esclarecimentos na Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).



"Na Delegacia de Polícia Civil de Camaragibe, também foram ouvidos e liberados, com o entendimento que não houve crime por parte do efetivo", finalizou a PM.

