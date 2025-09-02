Protesto interdita cruzamento com a avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife

A- A+

Um protesto por moradia bloqueia a rua Dom Bosco, no cruzamento com a avenida Agamenon Magalhães, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, no início da tarde desta terça-feira (2).

O ato acontece em frente ao Colégio Americano Batista, onde manifestantes atearam fogo na pista, que foi bloqueada. A fumaça pode ser vista de vários pontos do Centro da Cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e disse ter enviado uma viatura ao local. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) também estão na área para orientar o trânsito.



Os manifestantes fazem parte da ocupação Americano Batista.



Por meio de nota, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, informou que ficou acordada a desocupação voluntária do local até o dia 4 de setembro.

A decisão ocorreu em audiência realizada no dia 15 de agosto com os movimentos ocupantes do prédio. Na ocasião, representantes solicitaram a realização do cadastro socioeconômico dos ocupantes, ação que, segundo a Cehab, já foi concluída e apresentada ao Ministério Público de Pernambuco, para subsidiar a busca por alternativas habitacionais e sociais.

Também foi pactuada a retomada da mesa de diálogo com os movimentos, que ocorreu no dia 28 de agosto, com a participação do Ministério Público, da OAB, do Governo do Estado, da Prefeitura do Recife e do Governo Federal.

"A Cehab está cumprindo com os acordos assumidos e reafirma seu compromisso em manter o diálogo aberto e constante com os movimentos sociais, buscando soluções que garantam dignidade e moradia às famílias envolvidas. É importante saber que o imóvel do Americano Batista foi adquirido com recursos do Fundo Nacional de Educação e, conforme a legislação vigente, será obrigatoriamente destinado à instalação de uma instituição de ensino. O projeto do Estado prevê uma escola técnica para o local", destaca a Cehab.



Em relação às demandas habitacionais, a Cehab informou que outras áreas estão sendo disponibilizadas por chamamento público.



"Através do programa Morar Bem, 31 terrenos já foram destinados para construção de habitação popular e ontem o governo do estado autorizou a abertura de chamamento público para 16 novos terrenos possibilitando a participação das entidades que representam movimentos sociais, na seleção do Minha Casa Minha Vida 2025, o que representa 2416 novas unidades habitacionais", disse o órgão.

