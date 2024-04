Moradores de Jaboatão protestam, na manhã desta segunda (1º), após acidente que deixou 5 mortos

A- A+

Um protesto interditou a PE-017, na Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta segunda-feira (1º). A manifestação aconteceu próximo à entrada de Marcos Freire e aconteceu em razão do atropelamento envolvendo um micro-ônibus, que vitimou cinco pessoas e deixou 32 feridas.

Moradores da área atearam fogo em pneus e bloquearam a via por volta das 7h. A área foi liberada às 8h20. Devido ao protesto, o trânsito na área ficou congestionado.

Acidente

De acordo com a gestão da cidade, as vítimas fatais foram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos. Os nomes não foram divulgados.

Ao todo, 32 pessoas foram atingidas e 26 permanecem internadas, sendo nove delas no Hospital da Restauração (HR), sete no Hospital Dom Hélder, uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em um hospital particular, seis na UPA da Imbiribeira e dois na UPA do Ibura.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) para apurar informações atualizadas sobre o quadro dos feridos, mas não obteve retorno até o momento.

O acidente aconteceu por volta das 17h desse domingo (31), durante a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e envolveu um micro-ônibus que fazia a linha Marcos Freire/Barra de Jangada.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas até o momento apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu os fiéis.

No local, atuaram ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município e de cidades vizinhas, além do Corpo de Bombeiros, equipes de trânsito, Guardas Municipais, Assistência Social, Secretaria de Saúde de Jaboatão, Defesa Civil, além da Polícia Militar.

A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão levantou que o veículo envolvido está em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual. A documentação do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

Ainda de acordo com a pasta, o homem entrou em contato com a Secretaria afirmando que vai se apresentar à polícia nas próximas horas.

Nesta segunda-feira (1º), uma equipe multidisciplinar estará na Escola Adelaide Pessoa Câmara, prestando serviços aos familiares das vítimas. O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, decretou luto de três dias na cidade.

