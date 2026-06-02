RECIFE
Ibura: protesto por desaparecimento de homem interdita faixa da BR-101 nesta terça-feira (2)
Protestantes montaram uma barricada de fogo para impedir a passagem de veículos. PRF foi acionada
Protesto interdita faixa da BR-101, no Ibura, nesta terça (2), por desaparecimento de homem - Foto: PRF/Divulgação
Um protesto interditou uma das faixas no quilômetro 77 da BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife, manhã desta terça-feira (2).
Em imagens enviadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver que os protestantes montaram uma barricada de fogo para impedir a passagem de veículos. A via no sentido Jaboatão dos Guararapes foi interditada.
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De acordo com a PRF, "o protesto é devido ao desaparecimento de um homem". Ainda não há mais informações sobre o caso, e mais detalhes devem ser repassados em breve.
Em atualização, a corporação afirmou que a via foi liberada por volta das 9h30, e equipes seguem no local aguardando a chegada do Corpo dos Bombeiros para controlar as chamas.