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RECIFE

Ibura: protesto por desaparecimento de homem interdita faixa da BR-101 nesta terça-feira (2)

Protestantes montaram uma barricada de fogo para impedir a passagem de veículos. PRF foi acionada

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Protesto interdita faixa da BR-101, no Ibura, nesta terça (2), por desaparecimento de homemProtesto interdita faixa da BR-101, no Ibura, nesta terça (2), por desaparecimento de homem - Foto: PRF/Divulgação

 Um protesto interditou uma das faixas no quilômetro 77 da BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife, manhã desta terça-feira (2). 

Em imagens enviadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver que os protestantes montaram uma barricada de fogo para impedir a passagem de veículos. A via no sentido Jaboatão dos Guararapes foi interditada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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De acordo com a PRF, "o protesto é devido ao desaparecimento de um homem". Ainda não há mais informações sobre o caso, e mais detalhes devem ser repassados em breve.

Em atualização, a corporação afirmou que a via foi liberada por volta das 9h30, e equipes seguem no local aguardando a chegada do Corpo dos Bombeiros para controlar as chamas.

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