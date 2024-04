A- A+

MANIFESTAÇÃO Protesto interdita trânsito em um dos sentidos da Via Mangue na noite desta segunda (1º) Manifestação paralisa o sentido da via que vai em direção à Zona Sul do Recife

Um protesto realizado por moradores de Boa Viagem, no início da noite desta segunda-feira (1º), interdita o fluxo de veículos no sentido da Via Mangue que segue até a Zona Sul do Recife.

Com gritos de justiça, os moradores tocaram fogo em entulhos e pneus para bloquear o trânsito no local.



As informações iniciais são de que os manifestantes protestam pela morte de uma jovem, identificada como Roberta, que teria sido assassinada na comunidade de Coqueiral, nas imediações do local do protesto.

