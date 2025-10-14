Ter, 14 de Outubro

MANIFESTAÇÃO NO RECIFE

Protesto interdita Ponte Maurício de Nassau, no Recife, na manhã desta terça-feira (14)

Segundo manifestante, ato é a favor de moradia. Há outro ato no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Avenida Norte

Protesto interdita cruzamento que dá acesso à Ponte Maurício de NassauProtesto interdita cruzamento que dá acesso à Ponte Maurício de Nassau - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Um protesto interditou o cruzamento entre a rua Martins de Barros e a Ponte Maurício de Nassau, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (14).

  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
  • Manifestantes realizam protesto no cruzamento da Avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, na área central do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco
Com a queima de pneus na via pública, os manifestantes interromperam o fluxo de veículos em direção ao Bairro do Recife. De acordo com um dos manifestantes, o protesto é a favor de moradia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de combate a incêndio atendeu a ocorrência. O fogo foi apagado por volta das 10h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

 

A CTTU informou que foi acionada por volta das 9h45 e enviou agentes no local do protesto. Após o fogo ser apagado, o trânsito foi liberado.

Outra manifestação também interditou o cruzamento da Avenida Norte com a Avenida Cruz Cabugá, também no Centro do Recife. De acordo com os Bombeiros, o protesto foi encerrado por volta das 11h.

