Trânsito Protesto interdita trecho da avenida Agamenon Magalhães, no Recife A paralisação da via aconteceu no sentido Olinda-Recife

Um protesto interditou um trecho da avenida Agamenon Magalhães, nesta sexta-feira (3). Os manifestantes fecharam a via no sentido Olinda-Recife, no bairro de Campo Grande.

A interdição da via iniciou no final da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que auxiliou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a ocorrência foi encerrada por volta das 19h25.

O trânsito no outro lado da avenida Agamenon Magalhães, no sentido Recife-Olinda, seguiu intenso na noite desta sexta. No entanto, o protesto não paralisou esse sentido da via.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, o protesto foi organizado por familiares de um adolescente que está aguardando cirurgia no Hospital da Restauração, que fica no Derby, área central do Recife.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou o HR para pedir informações sobre a situação do rapaz, mas, até o momento, não obteve retorno.



