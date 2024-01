Protesto interdita trecho da avenida Cruz Cabugá, na área central do Recife

A- A+

Um protesto interditou trecho da avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na manhã desta terça-feira (30). Os manifestantes atearam fogo em pneus para fechar os dois sentidos da pista, que foi liberada por volta das 8h30 após os bombeiros apagarem as chamas.



A manifestação foi por conta de intercorrências no atendimento do posto do Cadastro Único (CadÚnico). Ainda, segundo os presentes no local, o Cras não realizou nenhuma orientação a respeito de como os cidadãos deveriam proceder.

Motoristas que circulam pelo trecho precisaram seguir desvios organizados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) nos sentidos Centro e subúrbio.

Por meio de nota, a Secretaria Executiva da Assistência Social do Recife informou que, “nas últimas sexta e segunda-feiras, o sistema do CadÚnico, que é gerenciado pelo Governo Federal, passou por manutenção programada e os usuários do serviço foram informados com antecedência”.

Nesta terça-feira (30), no entanto, segundo a gestão municipal, acontece uma intercorrência na internet da Central de Cadastro Único, em Santo Amaro. “O atendimento nos CRAS está normal e a população pode procurar as demais unidades para buscar realizar o cadastro no sistema nacional e atualizar as informações”, completa a nota.

