RECIFE Protesto interdita trecho da avenida Norte, no Recife, na manhã desta sexta-feira (6) Motoristas passam por congestionamento na área, na altura da USF+ Professor Mário Ramos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife

Um protesto interditou um trecho da avenida Norte, na altura da USF+ Professor Mário Ramos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na manhã desta sexta-feira (6).



Segundo a CTTU, o trecho foi liberado por volta de 11h10.

Em vídeos obtidos pela reportagem, é possível ver a via que dá acesso ao Centro do Recife fechada. Os manifestantes atearam fogo em materiais inflamáveis para bloquear a pista.

Condutores estão tendo que fazer o retorno pela unidade de saúde para tentar escapar do protesto. Até o momento, no entanto, há muito congestionamento de veículos.

Procurada pela reportagem, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que já possui agentes na área fazendo o controle do tráfego.

Os manifestantes pedem por atendimento na USF+ Professor Mário Ramos. A unidade médica está em reforma, de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife. A pasta também informou que se reuniu com representantes da comunidade para dialogar sobre a pauta e ouvir as demandas apresentadas.



"As contribuições foram registradas e estão em análise técnica, em articulação com as áreas competentes da Secretaria e da Prefeitura do Recife. Após essa avaliação, serão definidos os encaminhamentos adequados para encontrar a melhor solução, garantindo atendimento integral de qualidade para os usuários da Unidade de Saúde da Família Mais (USF +) Professor Mário Ramos, que está ganhando mais equipes de saúde da família, de saúde bucal e ampliando horário de funcionamento, e do Centro de Prevenção Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo (CPTRA)", completou a nota.

