Protesto interdita trecho da avenida Norte, no Recife, na manhã desta sexta-feira (6)
Motoristas passam por congestionamento na área, na altura da USF+ Professor Mário Ramos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife
Um protesto interditou um trecho da avenida Norte, na altura da USF+ Professor Mário Ramos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na manhã desta sexta-feira (6).
Segundo a CTTU, o trecho foi liberado por volta de 11h10.
Em vídeos obtidos pela reportagem, é possível ver a via que dá acesso ao Centro do Recife fechada. Os manifestantes atearam fogo em materiais inflamáveis para bloquear a pista.
Condutores estão tendo que fazer o retorno pela unidade de saúde para tentar escapar do protesto. Até o momento, no entanto, há muito congestionamento de veículos.
Leia também
• RMR amanhece com chuva nesta sexta (6); Recife teve maior acumulado
• Programa Novos Caminhos promove qualificação de jovens em situação de acolhimento no Recife
• PrPEpara a Prevenção!: Recife oferta serviços contra ISTs em unidades de saúde; confira locais
Procurada pela reportagem, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que já possui agentes na área fazendo o controle do tráfego.
Os manifestantes pedem por atendimento na USF+ Professor Mário Ramos. A unidade médica está em reforma, de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife. A pasta também informou que se reuniu com representantes da comunidade para dialogar sobre a pauta e ouvir as demandas apresentadas.
"As contribuições foram registradas e estão em análise técnica, em articulação com as áreas competentes da Secretaria e da Prefeitura do Recife. Após essa avaliação, serão definidos os encaminhamentos adequados para encontrar a melhor solução, garantindo atendimento integral de qualidade para os usuários da Unidade de Saúde da Família Mais (USF +) Professor Mário Ramos, que está ganhando mais equipes de saúde da família, de saúde bucal e ampliando horário de funcionamento, e do Centro de Prevenção Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo (CPTRA)", completou a nota.