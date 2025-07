Protesto interdita trecho da Estrada da Batalha, em Prazeres

A- A+

Uma manifestação interdita trecho da Estrada da Batalha, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira (7). A manifestação começou no final da manhã e causa congestionamento no sentido Recife.

Até o momento, não há informações sobre a causa do protesto, que ocorre em frente ao Hospital Memorial Guararapes.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de pessoas ateando fogo em pneus e entulhos no local.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido solicitação para a ocorrência e enviou uma viatura de combate a incêndio.



