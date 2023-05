Protesto interrompe trânsito em uma das faixas da BR-101, próximo ao Terminal do Barro

A- A+

Uma manifestação organizada por um grupo de trabalhadores informais obstrui o trânsito em uma das vias da BR-101, no KM 72 na manhã desta terça-feira (16). O protesto acontece na altura do Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, e fecha o sentido norte da via, que dá acesso a Paulista.



O grupo, formado por dezenas de manifestantes, queima pneus e obstrui, ainda, um dos acessos Terminal Integrado do Barro.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto é organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, que reivindicam a garantia de direitos de trabalhadores informais. A corporação afirmou, ainda, que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar no controle das chamas.





