A- A+

Recife Protesto interrompe trânsito em trecho da Avenida Agamenon Magalhães em Santo Amaro Não há informações sobre a motivação da manifestação

Protesto interdita vias de trânsito da Avenida Agamenon Magalhães, no Centro do Recife, na noite desta terça-feira (6).

Em imagens enviadas à Folha de Pernambuco, é possível observar pneus e chamas na faixa de pedestre no cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães com a Avenida Jayme da Fonte, nas proximidades do Shopping Tacaruna.

A faixa de pedestres no sentido Olinda da Agamenon Magalhães também está interditada.

Segundo a CTTU, agentes de trânsito foram deslocados para atender às demandas do local.

Não há informações sobre a motivação da manifestação.

Veja também