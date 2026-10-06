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Recife

Protesto interrompe trânsito em trecho da Avenida Agamenon Magalhães em Santo Amaro

Não há informações sobre a motivação da manifestação

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Protesto é realizado em frente à Praça do Derby, na noite desta terçaProtesto é realizado em frente à Praça do Derby, na noite desta terça - Foto: Fabiana Constantino/Cortesia

Protesto interdita vias de trânsito da Avenida Agamenon Magalhães, no Centro do Recife, na noite desta terça-feira (6).

Em imagens enviadas à Folha de Pernambuco, é possível observar pneus e chamas na faixa de pedestre no cruzamento da Avenida Agamenon  Magalhães com a Avenida Jayme da Fonte, nas proximidades do Shopping Tacaruna. 

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A faixa de pedestres no sentido Olinda da Agamenon Magalhães também está interditada. 

Segundo a CTTU, agentes de trânsito foram deslocados para atender às demandas do local. 

Não há informações sobre a motivação da manifestação. 

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