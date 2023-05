A- A+

Um protesto interrompe o trânsito no Viaduto Capitão Temudo sentido Boa Viagem, no início da manhã deste sábado (13), no Recife. O protesto acontece perto da entrada do bairro de Joana Bezerra.



O Corpo de Bombeiros está no local com viaturas. A informação é de que está tendo barricada de pneus e madeira queimados.

Esta matéria está em atualização.

