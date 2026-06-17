Protesto: moradores de Jardim Uchôa bloqueiam trânsito na Avenida Recife

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É com faixas e pneus queimados nos dois sentidos da Avenida Recife, na altura do Caçote, Zona Oeste da cidade, que moradores da Comunidade Jardim Uchôa protestam, na manhã desta quarta-feira (17).



A manifestação acontece em frente à Emlurb e reivindica a continuidade dos trabalhos de dragagem do Rio Tejipió. Eles começaram a manifestação por volta das 6h. É o segundo ato deles em pouco mais de um mês.

Em virtude do ato, o trânsito nos dois sentidos da via está complicado. Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão se dirigindo ao local. Viaturas do Corpo de Bombeiros já atuam para apagar o fogo. Agentes da Polícia Militar de Pernambuco também estão no protesto para garantir a segurança da população.

Segundo Kleber Alves, um dos organizadores do protesto, diz que reconhece o transtorno causado pela manifestação, mas justifica que o ato chama atenção do poder público para uma possível resolução do caso.

“A gente pede com emergência, desde já, uma atitude no nosso rio. A gente quer a desapropriação das casas, a dragagem do Rio Tejipió e o Canal da Laranjeira. A comunidade se reuniu com a liderança querendo uma só posição de imediato. Acabou a conversa. A gente vive na lama”, afirma ele.

O que diz a Emlurb?

Procurada, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informa que concluiu recentemente a implantação de quatro tubos de 1000 mm na jusante do Canal das Laranjeiras, em Jardim Uchôa, intervenção voltada a melhorar o escoamento das águas em direção ao Rio Tejipió.

Ainda na nota, o órgão destaca ainda que realiza regularmente serviços de limpeza e manutenção na localidade. Somente em 2025 foram retiradas 575 toneladas de resíduos e material acumulado no local. Já em 2026, uma nova ação de limpeza removeu outras 524 toneladas.

“A Emlurb reforça a importância da colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo e entulho em canais e margens, prática que contribui para o assoreamento e o agravamento dos alagamentos na região. A Prefeitura do Recife acrescenta que está realizando um amplo conjunto de obras de macrodrenagem na Bacia do Rio Tejipió", alega o órgão.

"Entre as intervenções já concluídas com impacto direto no rio estão a construção de dois parques alagáveis e a dragagem de um trecho de 850 metros do Tejipió. Outras intervenções nas áreas próximas ao rio estão em fase de estudo’, finaliza a Emlurb.

Atualização

Por volta das 7h20, o sentido Aeroporto da via foi liberado pelos manifestantes.

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