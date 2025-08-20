A- A+

RECIFE Protesto dos motoboys: em motociata, categoria pede segurança e respeito durante trabalho Profissionais se concentraram no Centro do Recife

Um dia marcado por possíveis protestos de entregadores por aplicativo, esta quarta-feira (20) começou com a concentração da categoria no Campo do Coque, área central do Recife, e ainda tem poucos trabalhadores aderentes ao movimento.

Os profissionais saíram em motociata em direção à sede do Governo de Pernambuco, o Palácio do Campo das Princesas. Eles pedem diálogo direto com representantes da gestão para expor insatisfações relacionadas a recentes episódios de violência que resultam em assaltos, roubos de veículos e até mesmo assassinato dos trabalhadores do ramo.

Outra pauta da categoria é o recolhimento de motocicletas. O número já passaria de 20 veículos apreendidos por estacionar em local proibido.

Segundo Rodolfo Sales, que é um dos organizadores do protesto, a expectativa é de que cerca de mil pessoas participem ativamente da mobilização dos motoboys, que pretendem bloquear o trânsito em diversos pontos da Região Metropolitana do Recife.

Ainda de acordo com Rodolfo, o intuito desses trabalhadores é, pacificamente, andar pela cidade protestando, mas mantendo protegido o direito de ir e vir da população. “A gente não está aqui para atrapalhar o povo pernambucano, mas para buscar melhorias para a nossa classe. A gente vai sair com as motos e, a cada 10 minutos, trocamos de sinal, mas sem atrapalhar. As faixas dos ônibus permanecerão abertas para que possam transitar tranquilamente”, acrescenta Sales.

